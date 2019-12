Diana Del Bufalo e Paolo Ruffini non stanno più insieme | l’annuncio – VIDEO

Leggi la notizia su newnotizie

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Su InstagramDelha fatto sapere ai suoi fan che lei esi sono lasciatiDelsul suo profilo Instagram ha svelato ai suoi tantissimi fan che la sua storia d’amore conè finita. La Delha fatto sapere che lei esi sono lasciati un mese e mezzo fa. … L'articoloDelnonpiù: l’annuncio –NewNotizie.it.

lovingkiedis : Tutti che parlano della rottura tra Paolo Ruffini e Diana Del Bufalo ma io non sapevo nemmeno che stessero insieme, 100 punti per me - J27447572 : RT @ladisansa: Diana del bufalo finally si è lasciata con Paolo once and for all e quindi significa che può finalmente fidanzarsi con Crist… - comeanacleto : RT @ladisansa: Diana del bufalo finally si è lasciata con Paolo once and for all e quindi significa che può finalmente fidanzarsi con Crist… -