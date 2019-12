Detto Fatto | Jonathan ha un imprevisto in diretta | “Non leggo!”

Leggi la notizia su lanostratv

(Di lunedì 16 dicembre 2019)ha unin: “Non leggo il gobbo!” Oggi, 16 dicembre, nel programmaKashanian ha inaugurato una nuova rubrica intitolata La Tombola del gossip. Tema della rubrica erano i vip con le parrucche e durante tale classifica aè successo un’. Nello specifico l’opinionista e Bianca Guaccero parlavano di Gianni Morandi, che qualche anno fa insieme agli Elio e le Storie Tese aveva cantato una canzone ironica sui capelli finti. A questo punto perònon si ricordava né il titolo della canzone né il nome del gruppo ma non riusciva a leggere il gobbo, dato che era troppo lento e così, ridendo, ha ammesso: “Amore più veloce con quel gobbo. Non leggo. Qui devo stare attento alle cosce della Guaccero, al gobbo di là, al maglione che sto sudando.” Anche Bianca Guaccero ha riso ...

