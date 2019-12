Clima | ufficiale il flop di Cop25 Gli esperti | «Servono risposte Siamo oltre soglia di

Leggi la notizia su open.online

(Di martedì 17 dicembre 2019) A nulla sono valsi i colloqui supplementari. Il meeting internazionale suldi Madrid, la, ha ufficialmente fallito. I Paesi che vi hanno partecipato avrebbero dovuto chiarire alcuni aspetti cruciali in merito agli accordi internazionali sul, ma questo non è accaduto. Di fatto si allontana la possibilità di attuare contromisure utili ad arginare e contenere l’innalzamento delle temperature nei prossimi anni entro i due gradi. Questo faciliterà l’innalzamento dei mari di 80 centimetri entro la fine del secolo. «Questa riunione che si è appena conclusa a Madrid – spiega Antonello Pasini, fisico deldel consiglio nazionale delle ricerche, ad Agi – era una riunione di transizione in attesa di arrivare a quella del prossimo anno a Glasgow dove i Paesi che hanno sottoscritto gli accordi di Parigi dovranno rimodulare i loro impegni». Per ora ...

Staffetta : Dalla prima pagina - Decreto clima, la legge in Gazzetta: È pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 292 del 13 dicem… - RiccardoNatale4 : @Guido17595958 @DiegoFusaro Ma mica questo gruppo- che per altro ha redatto un manifesto ufficiale- sostiene che no… - FabioTemporiti : RT @Valori_it: No ai settori controversi. Niente requisiti sociali. Coinvolti tutti i prodotti finanziari. Sono alcuni dei punti dell'accor… -