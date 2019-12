Caso Cucchi | nuovo colpo di scena nel processo per depistaggi | due imputati chiedono di

Leggi la notizia su open.online

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Dopo ildidurante la scorsa udienza quando il dibattimento è stato rinviato perché il giudice Federico Bona Galvagno ha scelto di astenersi in quanto ex carabiniere ora in congedo, arriva un’altra svolta nel giorno della prima udienza delpernel: duehanno chiesto di costituirsi parte civile contro altri due loro colleghi co-per il reato di falso ideologico. Si tratta di Colombo Labriola e Francesco Di Sano, che intendono testimoniare nei confronti di Francesco Cavallo e Luciano Soligo, entrambi tenente colonnello e loro superiori in grado, e dai quali – secondo i legali – avrebbero ricevuto disposizioni di modifica di alcuni atti. La versione dei legali «Adesso non parti e modifichi l’annotazione di servizio». È quanto avrebbe detto il tenente colonnello Luciano Soligo a Francesco Di Sano, ...

