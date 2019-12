Cagliari-Lazio | rissa tra tifosi | bottigliate e colpi di cinture | interviene la polizia

Leggi la notizia su calcioweb.eu

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Unatra ultrà diè scoppiata questo pomeriggio in via Milano, in una zona non distante dalla “Sardegna Arena” dove alle 20:45 è in programma il posticipo di Serie A. Tra i due gruppi – una decina di laziali e altrettanti del– sono volatedi cintura. Secondo quanto appreso, il gruppetto di supporter laziali sarebbe stato avvicinato da quelli rossoblu: prima sarebbero volati insulti, poi i due gruppi sono passati alle mani. Calci, schiaffi, pugni, qualche bottigliata edi. Sul posto sono subito arrivati gli agenti della squadra volante e i poliziotti del Reparto mobile che già si trovavano in centro proprio per i servizi legati alla partita. Gli aggressori sono fuggiti. Laha identificato tutti gli ultrà dellache, nonostante qualche lieve escoriazione, hanno scelto di non farsi ...

