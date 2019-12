Bimba morta dopo festa di Natale | i genitori credevano fosse influenza

Leggi la notizia su notizie

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Sarebbe dovuto essere un momento di spensieratezza, allegria, gioia e tanta felicità respirando il magico clima delle festività natalizie. Uno di quei momenti che si ricordano con il sorriso in volto anche a distanza di anni. Eppure per la famiglia della piccola Isla Wilkinson quel giorno si è trasformato in un incubo. La triste vicenda arriva dal New Castle, dove lascia sconvolti la notizia dellaladiladiLa piccola aveva solo 5 anni. Aveva avvertito i primi sintomi di malesserepoche ore dalladicon i suoi compagni.lo spettacolo, infatti, era tornata a casa con la febbre e il’avevano subito messa a letto convinti si trattasse di una normale. Tuttavia, a distanza di neanche 24 ore, le sue condizioni sono peggiorate. La febbre continuava a salire e la tosse non diminuiva. ...

