Avatar | 10 anni dopo | perché la sceneggiatura semplice non lo rende un’opera banale

(Di lunedì 16 dicembre 2019) A 10dall'uscita didi James Cameron, scopriamo i motivi per cui il film rimane tutt'oggi un'opera indimenticabile nonostante lapossa risultaree prevedibile. Più che un film è stato un fenomeno di costume, un evento imperdibile. Quando diecifa, nel dicembre 2009 (da noi arrivato nel gennaio successivo),si mostrò al pubblico fu una rivelazione. E una rivoluzione. Il nuovo film di James Cameron meravigliò il mondo intero e fu in grado di battere il record che Cameron stesso aveva stabilito dodiciprima con l'uscita di Titanic, un altro film entrato nell'immaginario collettivo. A cosa era dovuta la febbre per? La novità del 3D, la spettacolarità, la tecnologia del performance capture e, sì, anche la semplicità della. Da ...

_subconscio : 10 anni fa usciva avatar - machetilamenti : Sento al TG1 che Avatar compie 10 anni. Quanto cazzo è stata rimandato Il secondo capitolo?? Attualmente è previsto per 2021. - Sally_thunder : Come mi sento dopo che il Tg1 ha ricordato che Avatar è uscito 10 anni fa #tg1 -