Ancora proteste in India contro la Legge sull’immigrazione

Leggi la notizia su meteoweek

(Di lunedì 16 dicembre 2019)inlasull’ immigrazione voluta dal premier Narendra Modi: permette ai migranti non musulmani di ottenere la cittadinanza. Nell’arco di 5 giorni morte 6 persone.inlasull’ immigrazione: permette ai migranti non musulmani, provenienti da Afghanistan, Bangladesh e Pakistan, di ottenere la cittadinanza. In cinque giorni … L'articoloinlasull’immigrazione proviene da www.meteoweek.com.

anubidal : RT @cstn84: #Libano Forze armate e miliziani (?) attaccano manifestanti e bruciano le tende dei migliaia di manifestanti ancora in piazza d… - valibona44 : RT @cstn84: #Libano Forze armate e miliziani (?) attaccano manifestanti e bruciano le tende dei migliaia di manifestanti ancora in piazza d… - EREpifania : RT @cstn84: #Libano Forze armate e miliziani (?) attaccano manifestanti e bruciano le tende dei migliaia di manifestanti ancora in piazza d… -