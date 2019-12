Spal | Semplici | «Io in discussione? Lottiamo per la salvezza | può succedere»

Leggi la notizia su calcionews24

(Di domenica 15 dicembre 2019) Leonardo, tecnico della, commenta il risultato negativo maturato contro la Roma allo Stadio Olimpico Leonardonon nasconde il proprio rammarico dopo la rimonta subita all’Olimpico dalla suacontro la Roma. Ecco le sue considerazioni sul match ai microfoni di Sky Sport. «Sull’autogol di Tomovic ho pensato “quest’anno è dura”. Venire all’Olimpico e creare situazioni importanti nonostante le varie assenze non era semplice, i ragazzi son stati bravi. C’è stata la reazione della Roma, abbiamo commesso l’ingenuità del rigore… Peccato. Se mi sento in? Allenando la, che lotta per la, può: tanti episodi, alcuni infortuni gravi, l’autogol di oggi e i due rigori sbagliati nelle ultime settimane ci hanno portato via punti preziosi. Facciamo fatica a fare risultato, ma non la ...

