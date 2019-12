Previsioni Meteo inverno Natale Capodanno e Befana

Leggi la notizia su meteoweek

(Di domenica 15 dicembre 2019) Mentre la penisola sta attraversando un dicembre, con innumerevoli allerte, i prossimi trenta giorni sono all’insegna del freddo e condizioni al di sotto della norma. Scopriamo perché 16 – 22 Dicembre 2019 Nella prima settimana un flusso di correnti occidentali umide e temperate investirà le nostre regioni apportando condizioni di maltempo frequente sulle regioni … L'articoloproviene da www.week.com.

Agenzia_Ansa : #Meteo, le previsioni del tempo per oggi #ANSA - magazinepragma : Afragola, previsioni meteo per lunedi - BonitoMaura : Previsioni meteo Roma e Lazio 16 dicembre: domani non piove, ma presto torneranno i temporali -