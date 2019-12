Perché l' Europa unita non è uno Stato perfetto

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di domenica 15 dicembre 2019) Francesco Alberoni Nel 1941, in piena guerra mondiale, un prigioniero politico del fascismo, Altiero Spinelli, isolato nell'isola di Ventotene, ha steso un documento mirabile buttando le basi della trasformazione dell'in unofederale. La preoccupazione di Spinelli era di creare un sistema che impedisse (e per sempre) l'esplodere delle guerre europee. I regni feudali, le monarchie assolute, le religioni, le dittature o le democrazie europee si sono sempre scontrate in guerre sanguinose. I popoli europei negli ultimi secoli hanno preso come modello ideale di riferimento lo-nazione e questo ha aggravato le cose. Spinelli temeva che con il ritorno della pace si potesse avere un altro fiorire dei nazionalismi europei, quindi altre guerre. È questo che voleva evitare, lasciando intatti gli Stati-nazione con la loro storia, le loro lingue, le loro particolarità, ...

