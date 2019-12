Montagna, si contano altre morti: due sciatori uccisi da valanghe (Di domenica 15 dicembre 2019) Continua la scia di morti in Montagna, nella giornata di domenica si contano altre due vittime in Montagna, si tratta di altri due sciatori travolti da valanghe. Gli incidenti si sono verificati in Piemonte e in Alto Adige. Incidente in Valsesia Il primo incidente in Montagna si è registrato in Valsesia, provincia di Vercelli. A perdere la vita un giovane snowboarder, travolto dalla neve ad alta quota. L’ alpinista si trovava ad Alagna, nei pressi del passo della Civera. Inutili i tentativi di soccorso, il ragazzo è stato individuato e tratto in salvo dalla neve dopo circa 50 minuti a quota 3mila metri. Trasportato in ospedale in avanzato stato di ipotermia, i medici dell’ospedale di Borgosesia non hanno potuto fare nulla. Sciatrice muore in Trentino Alto Adige Il secondo incidente si è verificato sulle Alpi di Siusi, nei pressi della stazione dell’impianto ...

