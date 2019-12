Manovra | semaforo verde dal Mef | via al maxiemendamento Solo piccoli interventi sulle

Leggi la notizia su open.online

(Di domenica 15 dicembre 2019) Torna il sereno nel governo giallorosso, almeno per quanto riguarda il pacchetto. Fonti del Mef riferiscono che lo stesso ministero dell’Economia «ha completato l’esame del maxi emendamento e della verifica delle relative coperture». «Il testo è stato trasmesso al Senato in vista del voto di domani in una forma pressoché identica a quella votata in commissione – spiegano ancora le fonti del ministero – conminimi sul fronte delle coperture. Il vertice di domani sera a Palazzo Chigi, pertanto, non riguarderà i temi della legge di bilancio ma altri dossier sul tavolo del Governo». A confermarlo era stato il viceministro dell’Economia e senatore dem Antonio Misiani che con un tweet aveva inoltre smentito, bollando la notizia come “fake news”, che ci sarebbero 700 milioni di coperture mancanti e chiarendo che glidella ...

imi_massaccesi : RT @malatinvisibili: ENDOMETRIOSI – MANOVRA, SEMAFORO VERDE ALL’EMENDAMENTO CON IL QUALE VIENE ISTITUITO UN FONDO NAZIONALE. Fondazione Ita… - malatinvisibili : ENDOMETRIOSI – MANOVRA, SEMAFORO VERDE ALL’EMENDAMENTO CON IL QUALE VIENE ISTITUITO UN FONDO NAZIONALE. Fondazione… - TorinoNews24 : Autista Gtt sbaglia manovra e sfonda semaforo – Circolazione bloccata... -