LIVE Dinamo Sassari-Fortitudo Bologna 67-58 | Serie A basket in DIRETTA | dominio sardo nel

(Di domenica 15 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA70-63 2/2 per Leunen in lunetta. 70-61 Brutta transizione difensiva ospite e Gentile pesca un salissimo Evans per la schiacciata. 68-61 Tripla di Robertson con lo step laterale in faccia ad Evans! 13 per la guardia ex Bayreuth. 68-58 1/2 per l’ex Olimpia Milano. McLean fa saltare Daniel sotto canestro e va in lunetta. Inizia l’ultimo periodo! Termina il terzo quarto, tutto di marca sassarese. 7 perse nel solo terzo quarto per la. Liberi per McLean che fa 0/2. 67-58 Daniel si fa stoppare da Evans ma riprende palla e appoggia il -9. 2′ al termine del quarto e bonus raggiunto dagli ospiti in terzo quarto da incubo per i bolognesi. 67-56 McLean sigla il nuovo massimo vantaggio da sotto. 65-56 1/2 per Sims in lunetta. 65-55 Bilan a segno di tabella all’altezza del tiro libero per il massimo vantaggio ...

