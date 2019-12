Dottori in corsia | la quinta puntata con Federica Sciarelli stasera su Rai3!

Leggi la notizia su movieplayer

(Di domenica 15 dicembre 2019)in- Ospedale Pediatrico Bambino Gesù tornasu Rai3 alle 23:25 con la, in cuiracconta le storie delle piccole Silvia e Denise.in- Ospedale Pediatrico Bambino Gesù tornasu Rai3 alle 23:25 circa con la, in cuiracconterà agli spettatori le storie a lieto fine di Silvia e Denise, piccole pazienti alle prese con grandi problemi di salute. La storia di Silvia Dal dicembre 2015, Silvia è in cura al Bambino Gesù a causa di una leucemia linfoblastica acuta di tipo B, una malattia molto rara ed aggressiva, contro cui le due precedenti linee di terapia hanno fallito. L'unica soluzione è un trapianto di midollo ma, nonostante Silvia abbia tre fratelli, nessuno dei famigliari ...

