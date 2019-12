Domenica In Elisabetta Canalis | “Con papà poteva essere tutto diverso”

Leggi la notizia su notizie

(Di domenica 15 dicembre 2019) Una grande amica di Tiziano Ferro,è arrivata in studio aIn e dopo l’abbraccio al cantante si è dedicata all’intervista di Mara Venier. “La mia grande preoccupazione è mia mamma che è rimasta da sola” ha confessato. Qualche volta mamma e figlia si ritrovano a Los Angeles, ma “per lei (la mamma ndr.) è difficile” perché il padre è morto proprio in America. Tra un filmato e un altro, anchesi commuove di fronte alla sua apparizione a Sanremo.In “Mi sarebbe piaciuto cantare” ha rivelatoa Mara Venier, che però sposta il focus sulla nuova vita a Los Angeles. “Ho lavorato in televisione per 16 anni: ero soddisfatta perché ho fatto pi+ di quello che desiderassi, che sognassi”. “Ho fatto Sanremo, Festivalbar… è stata ...

PanariellinaIda : Tiziano Elisabetta Emma questa si che si chiama 'LA DOMENICA IN DEGLI ITALIANI' fatta di racconti di cuore di infin… - zazoomblog : Domenica In- Ospiti: Tiziano Ferro Emma e Elisabetta Canalis da Mara Venier - #Domenica #Ospiti: #Tiziano #Ferro - fseviareggio : RT @MauryKostanzo: Mara, Elisabetta e Tiziano nella stessa inquadratura. #domenicain Avvistata la redazione di Domenica Live a Malpensa i… -