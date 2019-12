Sardine in piazza, plaudono Pd e Iv

"Grazie per aver reso Roma così bella, per la passione che ci mettete, per chiedere con forza un'idea di politica inclusiva e sana".Così su Fb il segretario del Pd, Zingaretti. "Cambiamola insieme, la nostra bella Italia". "Hanno mostrato che le piazze non sono solo di Salvini-afferma Renzi (Iv)- e risvegliato la voglia di politica","Ora passare dalla protesta alla proposta". "Una bella 'festa' di popolo-twitta la sindaca di Roma,Raggi-grazie alleper l'energia che hanno portato".(Di sabato 14 dicembre 2019)