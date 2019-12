Napoli-Parma streaming e probabili formazioni | dove vederla

Leggi la notizia su calcionews24

(Di sabato 14 dicembre 2019): Gattuso debutta in casa sulla panchina partenopea contro i ducali di D’Aversa Gennaro Gattuso, subentrato ad Ancelotti in settimana, debutta alla guida delin casa contro ildi Roberto D’Aversa, nella sfida valida per la 16ª giornata di Serie A. I partenopei e i ducali si dividono al momento il 7° posto in classifica con 21 punti e distano 8 lunghezze dal 4° posto,si trovano Cagliari e Roma.: la partita si sarebbe dovuta giocare sabato 14 dicembre 2019 alle ore 18.00 nello scenario dello Stadio San Paolo di. A causa dei danni causati all’impianto dal forte temporale notturno, l’inizio del match è stato posticipato alle 18.30. Nella tarda mattinata, anche per via della pressione delaffinché la partita si giocasse, è stato scongiurato il rischio rinvio per il violento ...

sscnapoli : La Società Sportiva Calcio Napoli comunica che l’incontro Napoli-Parma, in programma oggi allo stadio San Paolo, av… - GoalItalia : Gli emiliani contro il rinvio di #NapoliParma: pensano che sia una scusa per dare più tempo a Gattuso ?? - SkySport : ? #UltimOra #SerieA ?? #NapoliParma posticipata alle 18:30 ? -