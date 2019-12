LIVE Sci di fondo | Sprint Davos 2019 in DIRETTA | Federico Pellegrino fuori in semifinale

Leggi la notizia su oasport

(Di sabato 14 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.37 Grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata. Un saluto sportivo 15.35 30ma in carriera per Klaebo. Per Chanavat settimo podio in Coppa del Mondo, ma mai un successo. 15.33 Klaebo vince una volata più combattuta del previsto contro il francese Chanavat, che si sta pian piano avvicinando al vichingo scandinavo. Completa il podio il norvegese Taugboel. Quarto Skar, quinto Retivykh, sesto Hamilton. 15.33 Vanno via Chanavat e Klaebo. 15.32 Come nelle batterie precedenti, il francese Chanavat fa gara di testa. Klaebo lo bracca. 15.31 Iniziata la finale maschile. 15.27 Si conclude con la finale maschile con i norvegesi Klaebo, Taugboel e Skar, il francese Chanavat, il russo Retivykh e l’americano Hamilton. Ricordiamo che non ce l’ha fatta, estromesso in. 15.22 La giovane Svahn conquista ...

