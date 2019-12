Incidente a Colleferro | albero cade su auto | ferita una ragazza

Leggi la notizia su roma.fanpage

(Di sabato 14 dicembre 2019) Paura per unarimastain unsulla strada provinciale Ariana a, dove un grossoè precipitato sulla sua. A soccorrerla vigili del fuoco, polizia locale e paramedici del 118, che hanno trasportata in ospedale. La strada è stata chiusa per sicurezza e da stamattina sono iniziati gli interventi su dodici pini.

TrafficoA : Colleferro-Valmontone - Coda A1 Roma-Napoli Coda di 1 km tra Colleferro e Valmontone per incidente - CCISS_Ministero : A1 Roma-Napoli code per 1 km causa incidente tra Svincolo Colleferro (Km 592,5) e A1 Svincolo Valmontone (Km 586,… - TG24info : ULTIM'ORA #Colleferro – #Incidente sulla Casilina, traffico in tilt - -