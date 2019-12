Fermo | sei gatti aggrediscono il ladro e lo fanno scappare

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di sabato 14 dicembre 2019) Lavinia Greci Gli animali domestici, alla vista del malvivente, hanno iniziato ad agitarsi e a graffiarlo. I miagolii hanno messo in allarme la padrona di casa che ha chiamato i carabinieri Aveva puntato a una villa per mettere a segno un furto e per entrare al suo interno aveva forzato una finestra. Sembrava tutto abbastanza semplice per lui, non fosse stato per gli animali domestici che in quella villa ci vivono. Una volta dentro, infatti, a "incastrarlo" sono stati proprio i seidella proprietaria della casa, che alla vista delhanno subito difeso l'abitazione della loro proprietaria. È accaduto in zona Crocefisso, in provincia di, dove i felini si sono letteralmente scagliati contro il malvivente che, spaventato dalla loro aggressività, sarebbe scappato senza portare via nulla. Ilin fuga grazie agli animali Secondo quanto riportato da Il resto ...

hasDarkHorse : Jacopo, sei bellissimo. Mandali a me i baci. Mi fermo. #Amici19 - AnnaAnpiba : Sei gatti aggrediscono il ladro e fanno da antifurto - il Resto del Carlino - Piergiulio58 : Fermo: Sei gatti aggrediscono il ladro e fanno da antifurto.???? -