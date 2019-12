Crisi Pop Bari | Conte chiarisce con Marattin Dopo l’apertura di Salvini | verso il

Leggi la notizia su open.online

(Di sabato 14 dicembre 2019) Il governo potrebbe presto tornare a riunirsi per trovare un accordo sul decreto di salvataggio della Popolare diil fallimento di ieri sera, quando al Consiglio dei ministri non si sono seduti al tavolo gli esponenti di Italia viva. I renziani, anche con Luigifino a questa mattina, hannostato il metodo, la convocazione d’urgenza del Cdm, oltre che il merito, un miliardo a sostegno dell’istituto di credito e, secondo, senza una vera azione strategica. I chiarimenti però sono arrivati in giornata, con il premier Giuseppeche ha detto di aver sentito al telefono: «Gli obiettivi sono condivisi». E se anche Matteosi dice disposto a un «comitato di salvezza nazionale» per evitare che con la Popcoli a picco l’economia della Puglia, già alle prese con ladell’ex Ilva, e quindi dell’Italia, gli ostacoli per un ...

