Cosmo SkyMed 2 | cosa farà in orbita il satellite pronto al lancio

Leggi la notizia su wired

(Di sabato 14 dicembre 2019) COnstellation ofs for the Mediterranean basin Observation:(immagine di Thales Alenia Space) Nel 2008, quello che ha visto del terremoto del Sichuan, in Cina, o del ciclone Nargis in Birmania è stato usato dalle Nazioni Unite e dalle organizzazioni umanitarie durante le operazioni di soccorso e aiuto alla popolazione. Lo stesso contributo, dalla suaeliosincrona a 620 chilometri di quota, la costellazionel’ha dato quando gli uragani Hannah e Ike hanno devastato Haiti, pochi mesi dopo. Adesso, per i quattro satelliti che dal giugno 2007 osservano la Terra come angeli custodi, è arrivato il momento di evolversi. Il primo dei duedi seconda generazione, battezzato Csg-1, raggiungerà lo spazio nella mattina di martedì 17 dicembre, lanciato da un vettore Sojuz che si staccherà dalla rampa allo spazioporto di Kourou, in Guyana Francese, ...

ZanoccoM : RT @pinodifeo: #Spazio, pronto al lancio il primo #satellite #COSMOSkyMed di seconda generazione #News via @askanews_ita -> - robi1943 : Meno di quattro giorni al lancio del primo COSMO-SkyMed di Seconda Generazione! - ClaraPorta4 : RT @pinodifeo: #Spazio, pronto al lancio il primo #satellite #COSMOSkyMed di seconda generazione #News via @askanews_ita -> -