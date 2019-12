Boris Johnson festeggia la vittoria come una rockstar!

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di domenica 15 dicembre 2019) Roberta Damiata Dopo laschiacciante,si è dedicato una serata dimenti in una festa piena di celebrità intervenute in suo onore Dopo le estenuanti giornate di voto,ha avuto modo di rilassarsi insieme alla fidanzata Carrie Symonds, durante una festa in suo onore per la storicaelettorale. Ma non era solo ad “alzare i calici”, con lui celebrità del calibro di Mick Jagger, la principessa Beatrice, sua sorella Eugenia e il suo vecchio amico David Cameron. Il 55enne primo ministro è arrivato a piedi insieme alla fidanzata nella residenza privata di Londra del magnate russo Evgeny Lebedev. Curiosamente indossava lo stesso vestito con cui ha pronunciato il discorso dia Downing Street. Alla spicciolata sono poi arrivati anche Sir Bob Geldof, David Hasselhoff e Jemima Goldsmith. La festa del magnate russo era così ...

matteosalvinimi : Che perle! ?????? Vale per Boris Johnson, vale per l'Italia: più ci bollano come brutti, sporchi, cattivi e ignoranti,… - NicolaPorro : In questo video di 3?? minuti, ecco perché non posso non godere per la schiacciante vittoria di Boris Johnson e dei… - Capezzone : In epoca non sospetta dicevamo qui... #Brexit #GeneralElection19 Forza Boris (occhio alla data...) -