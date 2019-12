Auto fuori strada finisce in mare | morto il conducente

Leggi la notizia su notizie

(Di sabato 14 dicembre 2019) Tragedia nella tarda serata di venerdì a Termoli, in provincia di Campobasso: un uomo ha perso il controllo della suache dopo essere andataè finita nelle acque del porto. Stando a quanto si apprende, l’episodio sarebbe avvenuto sulla banchina nord-est dello scalo, nella zona dei cantieri navali. Nonostante l’allarme sia scattato immediatamente, per l’uomo alla guida non c’è stato nulla da fare: èannegato.inLa tragedia si è consumata nel giro di pochi istanti. Come raccontato da una testimone, l’avrebbe iniziato a sbandare all’improvviso finendo nelle acque del. Vedendo la vettura affondare, la donna ha dato subito l’allarme ai soccorsi, ma al loro arrivo dell’utilitaria non c’era traccia. È stato necessario l’intervento di una squadra di esperti dei Vigili ...

