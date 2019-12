Viabilità Roma Regione Lazio del 13-12-2019 ore 19 | 15

Leggi la notizia su romadailynews

(Di venerdì 13 dicembre 2019)13 DICEMBREORE 19:05 VALERIA VERNINI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLAA CAUSA DI STRARIPAMENTO DEL FIUME AMASENO E’ STATA CHIUSA AL TRAFFICO LA STRADA PROVINCIALE GUGLIETTA VALLEFRATTA IN PROVINCIA DI LATINA TRA VALLEFRATTA E AMASENO NELLE DUE DIREZIONI SITUAZIONE IN PROGRESSIVA RIPRESA SUL RACCORDO ,PERMANGONO IN ESTERNA RALLENTAMENTI TRAFIUMICINO E VIA DEL MARE E A SEGUIRE TRA ARDEATINA E DIRAMAZIONESUD MENTRE IN INTERNA CODE A TRATTI TRA NOMENTANA E CASILINA SU VIA CASSIA CODE TRA VIA DELLA GIUSTINIANA E LA STORTA NELLE DUE DIREZIONI CODE A CAUSA DI INCIDENTE SU VIA APPIA TRA VELLETRI E CISTERNA DI LATINA NEI DUE SENSI SULLA SR213 FLACCA CODE A CAUSA DI ALBERI CADUTI SULLA CARREGGIATA ALL’ALTEZZA DI RIO CLARO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI ,PRESTARE ATTENZIONE PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO, LA CIRCONE DELLA ...

