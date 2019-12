Trump punta sulla pace con la Cina per dimenticare l’impeachment

Leggi la notizia su it.insideover

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Un passo alla volta, Stati Uniti esi stanno avvindo a un’intesa commerciale. Questa volta, salvo sorprese, Donalddovrebbe aver detto la verità. Quando ieri il presidente americano ha scritto in un tweet che “siamo molto vicini a un grande accordo con la. Loro lo vogliono e anche noi”, in molti si sono chiesti se il tycoon stesse beffando. A quanto pare no: The Donald ha detto la verità. Secondo quanto rivelato da fonti interne all’amministrazione della Casa Bianca, pare che le due parti abbiano raggiunto un accordo parziale sui commerci. Si tratta pur sempre di una prima pietra, non ancora indice di una risoluzione definitiva delle ostilità, ma questa piccola apertura ha tuttavia un’enorme importanza per due motivi. Da una parte Washington non imporrà a Pechino i dazi che sarebbero dovuti scattare in questo weekend, mentre dall’altra si è evitato, per il momento, ...

