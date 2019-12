Sigarette elettroniche fai da te | 39 morti e gravi problemi di salute

Leggi la notizia su notizie

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Design e gusti spesso irresistibili: è diffusa l’opinione secondo la quale lesiano un infallibile mezzo per togliersi il vizio del fumo, spesso così difficile da contrastare. Ma quali sono le controindicazioni? Questa “alternativa” alle tradizionalicombustibili continua a non convincere la comunità scientifica. Massima allerta dopo gli allarmi provenienti dagli USA, dove nell’estate 2019 si sono registrati decessi emalattie respiratorie. La causa sarebbe da rintracciare in miscele efai da te, probabilmente alterate per l’aggiunta di altre sostanze nei liquidi (in molti casi THC). Sembrerebbe quindi troppo presto per affermare con assoluta certezza che questa nuova modalità di fumare sia meno dannosa rispetto alletradizionali. Inoltre, esiste una varietà vastissima di prodotti in ...

