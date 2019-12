Sea of Thieves | dopo quasi due anni dalla sua uscita | ha finalmente un tutorial

Leggi la notizia su eurogamer

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Ci sono volutidue, ma alla fine, Rare ha aggiunto all'interno di Sea ofun, che sarà utile per tutti i giocatori alle prime armi. Ilè stato inserito all'interno del nuovo aggiornamento natalizio "Festival of Giving". Questo aggiornamento introduce anche una nuova attività che consente di trasportare regali di natale verso un albero situato nel mezzo della mappa.Ilcontiene una serie di obiettivi e missioni sbloccabili, oltre che a collezionabili nascosti e molto altro. Maiden Voyage, così si chiama il, prende il via all'interno di Sea of. Una volta che i giocatori entrano nell'isola, saranno in grado di capire come funzionano i combattimenti, la caccia al tesoro e molto altro ancora.Ciò che rende davvero l'esperienza memorabile è l'isola stessa, piena di segreti opzionali per tutti gli esploratori curiosi, tra cui una ...

