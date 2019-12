Schiavone:ho avuto un tumore,l'ho vinto

La tennista Francescaha rivelato via social la sua malattia. "Mi hanno diagnosticato unmaligno. Ho fatto la chemioterapia. E' stata la lotta più dura in assoluto che abbia mai affrontato. E la cosa più bella è che sono riuscita a vincere questa battaglia", dice. "Quando me l'hanno detto,qualche giorno fa, sono esplosa dalla felicità. Sono già pronta ad affrontare i nuovi progetti che avevo,ma non potevo realizzare.Ci rivedremo presto,felice di quello che sono oggi", conclude.(Di venerdì 13 dicembre 2019)