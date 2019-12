Riccardo Guarnieri e Sossio Aruta fanno pace | Dopo tanto odio | tanto amore

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Luana Rosatofatta tra: i due ex cavalieri rivali di Uomini e Donne hanno sotterrato l'ascia di guerra Sono stati due dei grandi protagonisti del trono over di Uomini e Donne e anche due acerrimi rivali, ma orahanno deciso di gettarsi alle spalle vecchi rancori per riscoprirsi grandi amici. Considerati i due latin lover del parterre maschile del dating show condotto da Maria De Filippi,non hanno mai nascosto l’antipatia reciproca nata in seguito all’interesse di entrambi per Ida Platano. La dama, infatti, per un periodo fu corteggiata dai due cavalieri e, solouna lunga frequentazione, decise di conoscere esclusivamente, lasciandolibero di continuare a fare nuove conquiste. Una scelta che quest’ultimo non accettò di buon grado, ribadendo più volte i suoi ...

