Regina Elisabetta | scandalo a corte | guai con la polizia

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Sembra proprio che non ci sia tregua quest’anno per la: dopo loEpstein, arrivano nuovicon la. Ecco cosa è successo. Un anno da dimenticare per laCome lo ha definito qualcuno, il 2019 è il nuovo annus horribilis della, impegnata, a 94 anni, a contenere i numerosi scandali della Famiglia Reale. A darle da fare per primi sono stati Harry e Meghan Markle, che non hanno risparmiato colpi di testa e dichiarazioni poco acai microfoni. Loper eccellenza è poi quello del principe Andrea, coinvolto nel caso Epstein e per questo, dimesso dagli impegni pubblici per un periodo di tempo indefinito. Non è mancata, infine, la voce secondo cui il principe Carlo fosse pronto a un divorzio da capogiro, costato alla Corona 300 milioni di sterline. Impegnata a contenere la bufera degli scandali, la...

