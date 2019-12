Pugni in faccia ai bimbi a caso al supermercato | 51enne ferisce 11enne e piccolo di 5 anni

Leggi la notizia su fanpage

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Come ricostruito dall’inchiesta della polizia Usa, l’uomo ha colpito i minori asolo perché si trovavano sulla sua strada in quel momento ma non li aveva mai visti prima. La polizia ha affermato che i bambini non hanno provocato in alcun modo l'attacco. Ilcondannato a novedi carcere.

gallavbitch : @BTS_twt aaaaa quanto ti odio ti prendo a pugni in faccia ?? - oggisono : Francesco Sole è il prototipo di uomo che, perdonatemi, racchiude dal punto di vista psicofisico tutte ma proprio t… -