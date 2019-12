Perché Santa Lucia porta i doni ai bambini?

Leggi la notizia su cronacasocial

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Lo diceva lo stesso Andrea Camilleri, che da piccolo, il giorno di, era il suo preferito «insieme a quello dei morti, era quello in cui ti facevano ipiù belli. Migliori di quelli del Natale». È Siracusa la prima città al mondo a tributare il culto a. Proprio nelle catacombe della città siciliana, le più estese al mondo dopo quelle di Roma, è stata ritrovata un’epigrafe marmorea del IV secolo che è la testimonianza più antica del culto di. Una devozione diffusasi molto rapidamente: già nel 384 sant’Orso le dedicava una chiesa a Ravenna, papa Onorio I poco dopo un’altra a Roma. Oggi in tutto il mondo si trovano reliquie della martire siracusana e opere d’arte a lei ispirate. Il 13 dicembre, il giorno più corto dell’anno, è festa in molte città. E ovunque il suo culto ha ispirato tradizioni e leggende. Una delle più ...

RaiTre : «Perché? Perché oggi ci troviamo in questo luogo ostile e nauseabondo? Perché venire proprio qui, nell’antica cript… - lucatelese : Sei hai problemi con Bella ciao può essere solo perché hai nostalgia per i nemici di #bellaciao , cioè i nazifascis… - zaiapresidente : ?? Si celebra oggi Santa Barbara, protettrice di chi è in pericolo di morte improvvisa e soprattutto dei Vigili del… -