Leggi la notizia su notizie

(Di venerdì 13 dicembre 2019)nel quartiere della Défense. Unsi è aggirato per strada con un’arma tra le mani e si ètola. Gli agenti hanno reagito facendo fuocodi lui e uccidendolo a colpi di pistola. La notizia è stata diffusa dall’account Twitter della prefettura. Stando alle prime ricostruzioni, aggredendo lal’avrebbe gridato: “Vi ucciderò“.: aggressionelaA rendere noto ciò che è accaduto nella mattinata di oggi, venerdì 13 dicembre, è il quotidiano “Le Figaro” che cita fonti della. Stando alle prime informazioni, l’aggressore sarebbe un senzatetto di circa 40 anni. In un primo momento l’avrebbe minacciato tre dipendenti di una società privata con una sega. Gli agenti si sarebbero avvicinati per capire meglio ciò che stava succedendo e proprio in ...

LaStampa : Paura a Parigi: un uomo minaccia agenti con un coltello, loro sparano e lo uccidono - notizieit : Paura a Parigi, uomo si scaglia contro la #Polizia: ucciso - hele_fr : RT @LaStampa: Paura a Parigi: un uomo minaccia agenti con un coltello, loro sparano e lo uccidono -