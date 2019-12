Napoli | Opening Partanna | dal 18 Industriali | Acen | Ingegneri e Fideuram aprono le porte

Leggi la notizia su ildenaro

(Di venerdì 13 dicembre 2019)private banker, Ordine deglidella Provincia die Unioneorganizzano dal 18 al 23 dicembre 2019 un evento di apertura delle proprie Organizzazioni alle Istituzioni e alla Città. L’evento “. Il Palazzo che anima la città” sarà inaugurato mercoledì 18 dicembre 2019 alle ore 18. L’obiettivo è di avviare un percorso di maggiore conoscenza – da parte della cittadinanza – del mondo delle imprese, della finanza e delle professioni, puntando alla realizzazione di network sempre più estesi e strutturati che rafforzino l’impegno di tutti per la crescita del territorio. Nel corso dell’evento è prevista la proiezione sulla facciata di Palazzodell’opera di videomapping Remix Portraits dell’artista Franz Cerami, che reinterpreta i motivi classici della grande arte rinascimentale attraverso l’utilizzo dei ...

hungrypromo : ????Massimo Volume Opening Act EPO a Napoli ???? biglietti disponibili in cassa o in prevendita su… - hungrypromo : ??Massimo Volume Opening Act EPO a Napoli ?? at Casa della Musica 'Federico I' - c/o Teatro Palapartenope via Rockalv… - ilariabonacossa : RT @museomadre: Siete pronti? Noi ci siamo quasi! Mancano poco più di 48 ore all'opening di 'I sei anni di Marcello Rumma. 1965-1970'. Vi a… -