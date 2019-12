Movimento 5 Stelle | onorevoli in fuga | il tentativo di Grillo

Leggi la notizia su notizie

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Ilè in pieno terremoto: la cerchia dei dissidenti interni alsta aumentando e tra i grillini è scattato l’allarme rosso. Alcuni pentastellati hanno infatti annunciato proprio ieri il loro addio al gruppo e il rischio che ilpossa arrivare al tracollo si fa sempre più insistente in molti. Per evitare il peggio è sceso in campo anche Beppe, ma sembra che anche il suonon sia andato a buon fine.inA dividere è la delicatissima questione del Mes. La dissidenza si stava allargando sempre di più e nelè scattato l’allarme rosso per un possibile disastro con ripercussioni anche sul governo: il rischio era infatti quello di scendere sotto quota 161, ovvero la soglia di maggioranza semplice a Palazzo Madama, che rappresenta però anche la soglia psicologica: la storia ...

Mov5Stelle : I media continuano a coprire le bugie di Salvini. Invece di smontarle punto per punto preferiscono colpire il MoVim… - M5S_Camera : Auguri di buon lavoro al nuovo direttivo del MoVimento 5 Stelle alla Camera! Il nuovo capogruppo sarà… - Capezzone : Un piacere leggere su @atlanticomag un’analisi di @PaolaSacchi3 su cosa può accadere tra grillini in rotta e Lega c… -