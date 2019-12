Leggi la notizia su caffeinamagazine

(Di venerdì 13 dicembre 2019) La modellaè felicemente fidanzata con Geppy Lama e nell’intervista rilasciata al settimanale ‘Vero’ ha parlato della sua assenza televisiva: “Tornerei volentieri, ma in questo momento non ciprogrammi nuovi che potrei fare. Si fanno solo reality e io ho già dato, per me quello è un capitolo chiuso. Inoltre, non mi va di andare a fare l’opinionista in programmi dove si urla. Nonfatta per quelle cose, non mi rispecchiano. Preferisco aspettare l’occasione giusta”. Ma c’è in particolare un aspetto molto importante della sua vita che la tormenta da ormai troppo tempo. A causa di problemi legati ai suoi documenti, non ha la possibilità di vedere ed abbracciare suoAaron. Il bimbo si trova negli Stati Uniti, a Miami, insieme all’ex calciatore nonché papà Matteo Ferrari. Questo suo distacco forzato le sta ...

EnricoLetta : Da 16su7 a 3su3! Mio padre,mio nonno lavoravano 16ore al giorno per 7giorni a settimana. Io ne lavoro 8 per 5giorni… - Elias59322566 : RT @alexdelprete: Mio figlio è stato ammesso a Princeton, borsa di studio completa. Gli tremava la voce quando mi ha chiamato. Ovviamente… - Noovyis : (“Mio figlio, sono davvero a pezzi”. La confessione di Aida Yespica, il dolore di una mamma) Playhitmusic -… -