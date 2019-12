Mariana de Il Collegio ‘cacciata’ di casa per una foto con la fidanzata | ‘Mi hanno detto

Leggi la notizia su tvzap.kataweb

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Situazione molto delicata per, tra i protagonisti della quarta edizione de Il. La giovane ha denunciato sui social di essere stata invitata dalla famiglia a lasciare lain cui abita in seguito all’esposizione sui social di unainsieme alla sua ragazza Erica. Ladella discordia Nelle scorse ore infattiha condiviso su Instagram uno scatto che la ritrae in compagnia della, ma a qualche membro della sua famiglia il gesto non è andato giù. “Mi è stato richiesto di eliminare questada parte di un mio caro molto vicino. Da una questione di pura immagine siamo passati ad una questione personale con la mia ragazza che adesso non può nemmeno più venire amia” scrive la giovane, che prosegue: “… Non mi sembra normale che le persone più vicine a me siano disposte a non vedermi più pur di non vedere più una ...

tommasowo : RT @waitingvdylan: Mariana Aresta, partecipante del collegio 4, è stata cacciata di casa dai genitori perché sta con una ragazza. adesso no… - selsswifts : RT @waitingvdylan: Mariana Aresta, partecipante del collegio 4, è stata cacciata di casa dai genitori perché sta con una ragazza. adesso no… - stoabestemmia : RT @BITCHYFit: Mariana Aresta del Collegio è stata cacciata di casa dal padre perché sta con una ragazza. Ha solo 17 anni. È successo davv… -