Manifesto delle sardine nere

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Cari razzisti, lo avete capito. La festa è finita. Per troppo tempo avete tirato la corda dei nostri sentimenti. L'avete tesa troppo e si è spezzata. Per anni avete rovesciato bugie e odio su noi rappresentando il mondo nel modo che più vi faceva comodo. Avete utilizzato il razzismo per metterci gli uni contro gli altri, per negare alle persone straniere dignità e diritti e per far credere alle persone italiane che la causa di tutti i loro mali, della mancanza di lavoro e di servizi,(...) - Politica / Razzismo, Manifestazione, , Movimento, Video del giorno,

