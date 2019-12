Maddie McCann, il dolore dei genitori: “Le ragioni per cui ci manca Madeleine” (Di venerdì 13 dicembre 2019) A Natale, e durante le feste in generale, viene voglia di stare con i propri cari: è un sentimento questo che coinvolge anche la famiglia di Madeleine McCann, che dal 2007 non vede la piccola scomparsa né ha idea di cosa le sia potuto accadere. Una ferita che non si rimargina Oggi Kate e Gerry McCann continuano a cercare la figlia perduta e non hanno smesso di lottare per sapere cosa le sia potuto accadere. Un messaggio su Facebook, che il Mirror dice essere stato pubblicato proprio dalla famiglia, stringe il cuore e fa pensare a quanto la perdita di una figlia possa essere totalizzante: “ragioni per cui ci manca Madeleine: tenerla, abbracciarla, baciare la sua fronte. Sdraiarmi al suo fianco. La nostra famiglia di 5 al completo. Tutto. Ci manca”. Poi, come sempre, un appello finale Per favore aiutateci a riportarla a casa”. La scomparsa 12 anni fa Maddie McCann è ...

