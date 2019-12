Lite in casa | poliziotti bloccato aggressione con spray urticante

Leggi la notizia su romadailynews

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Roma – Hanno sentito un forte odore dial peperoncino gli agenti dei commissariati Prenestino e Porta Maggiore quando sono intervenuti in via Casilina, a Roma, per la segnalazione di unaall’interno di un appartamento. Entrati inhanno chiamato il 118 quando hanno trovato uno dei due litiganti, un 30enne di origine colombiana, che faceva fatica a respirare e presentava un arrossamento all’altezza degli occhi. A impedire al suo rivale, un 26enne, di aggredire nuovamente la vittima, mentre il personale del 118 lo stava medicando, sono stati gli stessiche al termine dell’intervento hanno arrestato il giovane per resistenza a pubblico ufficiale. Il 26enne, con diversi precedenti di polizia, e’ stato accompagnato presso le camere di sicurezza della Questura, in attesa del rito direttissimo. Dovra’ rispondere dinanzi ...

