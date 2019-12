Leucemia linfatica cronica | acalabrutinib migliora significativamente il tempo libero da

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di venerdì 13 dicembre 2019) AstraZeneca ha presentato i risultati dettagliati dell’analisi ad interim dello Studio di Fase III ELEVATE-TN che mostrano come, sia in combinazione con obitunuzumab che somministrato in monoterapia, migliorila sopravvivenza libera da progressione (PFS) rispetto al trattamento con chlorambucil in combinazione con obinutuzumab, uno dei trattamenti chemio-immunoterapici standard per i pazienti affetti da(LLC) non precedentemente trattati. I risultati analizzati dall’Independent Review Committee (IRC) sono stati presentati nell’ambito del Congresso Annuale dell’American Society of Hematology 2019 di Orlando. Ad un follow-up mediano di 28,3 mesi,in combinazione con obinutuzumab e in monoterapia ha ridottoil rischio di progressione o morte rispetto al chlorambucil in combinazione con ...

