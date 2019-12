L' aggressione in ascensore | senegalese cerca di abusare della 23enne

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Federico Garau Dopo aver seguito la preda all'interno dell'di una clinica medica, ille si è gettato addosso subito dopo la chiusura delle porte metalliche. La ragazza, in lacrime, è stata soccorsa da una dottoressa Tanta paura per una giovane donna di 23 anni aggredita e molestata sessualmente da un extracomunitario all'interno di un. Nonostante il terrore provato in quei momenti, la ragazza ha trovato la forza per respingere il suo aguzzino, riuscendo fortunatamente a liberarsi prima che potesse accadere il peggio. I fatti, secondo quanto riferito dai quotidiani locali che hanno riportato la notizia, si sono verificati durante il pomeriggio di mercoledì 11 dicembre a Riccione (Rimini). Intorno alle ore 16:30 la vittima, unadi nazionalità albanese, aveva raggiunto una clinica medica privata per sottoporsi ad una visita, quando si è ...

