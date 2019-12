Irina Shayk pensa ancora a Bradley Cooper? La soffiata arriva da un amico

Leggi la notizia su velvetgossip

(Di venerdì 13 dicembre 2019) «È normale che agli Oscar sia passato tutto quell’amore: volevamo che il pubblico sentisse quei sentimenti. Sognavamo di colpire e ci siamo riusciti. Dovevamo ricreare una storia d’amore ed è normale che il nostro obiettivo fosse riprodurre una relazione il più possibile reale» queste le parole scelte da Lady Gaga per porre fine, dopo mesi di gossip sfrenato, ai rumors sulla sua presunta relazione con. Parole che, mettendo da parte i sogni più fanatici su quella che avrebbe potuto diventare la coppia dell’anno, non stupiscono poi troppo:e Gaga sono due attori, due performer, due celebrità di punta nell’enorme impianto di star system che Hollywood da sempre rappresenta. In quale mondo parallelo avrebbero potuto cantare Shallow durante gli Oscar senza spogliarsi con gli occhi? E…? Va bene tutto, the show must go on, tra finzione e ...

