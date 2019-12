Leggi la notizia su calcioweb.eu

(Di venerdì 13 dicembre 2019)– Momento magico in casa Atalanta, la squadra di Gasperini è reduce dalla clamorosa qualificazione agli ottavi di finale di Champions League, adesso si aprono importanti scenari in vista del proseguo della stagione. Adesso la squadra si prepara per la partita di campionato contro il Bologna e dall’infermeria non arrivano sicuramente delle buone notizie. L’attaccanteinfatti ha lavorato a parte, difficile il recupero per la prossima giornata di campionato, un’assenza pesantissima per Gasperini che dovrà rinunciare ad uno dei calciatori più in forma. Terremoto nel calcio italiano, ‘truccate’ 5 partite di Serie A: un club rischia il baratro, il nuovo filone ‘I treni del gol’L'articolo, ildell’AtalantailCalcioWeb.

CalcioWeb : Infortunio #Ilicic, il calciatore dell'#Atalanta verso il forfait - ProfidiAndrea : ? Infortunio #Ilicic: tempi di recupero a serio rischio, quanto torna in campo Secondo La Gazzetta dello Sport, Jo… - fantapazzcom : Atalanta, brutte notizie per Ilicic -