Grande Fratello Vip 2020 | Pago concorrente

(Di venerdì 13 dicembre 2019)La casa delVipaccoglierà un cantante sardo.è pronto a varcare la porta rossa della casa di Cinecittà per prendere parte al reality che, dal prossimo gennaio, verrà condotto da Alfonso Signorini. Ad annunciarlo sarà il diretto interessato nella puntata di domani di Verissimo. Una presenza che sicuramente desterà interesse da parte del pubblico, vista la recente partecipazione dell’uomo a Temptation Island Vip., al secolo Pacifico Settembre, è nato a Quartu Sant’Elena (Cagliari) il 30 agosto 1971; nel 2005, dopo essere entrato a far parte della Warner Music Italy, ha avuto modo di farsi conoscere dal pubblico grazie al singolo Parlo di te. L’anno successivo, nel 2006, ha partecipato alla terza edizione di Music Farm, condotta da Simona Ventura, e si è classificato al primo posto, battendo in finalissima Massimo Di Cataldo. Il suo ...

