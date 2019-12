Gianni Letta in missione per salvare Giuseppe Conte | il retroscena | contatti frequenti

Leggi la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 13 dicembre 2019), che sta per compiere ottantacinque anni, rimane fedele al suo loquace ermetismo. Parla molto senza esporsi mai, lavora a sorreggere, in caso di tempesta, il governo dicon una scialuppa di senatori di Forza Italia che operi il salvataggio, o meglio lavora a scongiurare i

giannettimarco : RT @_DAGOSPIA_: GIANNI LETTA NON SI RASSEGNA A CONSEGNARE IL CAV AL SALVINISMO E LOTTA PER SALVARE IL GOVERNO... - alfrigiusti : @fattoquotidiano In questo caso la scialuppa lanciata dal 'maggiordomo' di B non olet. #Trabbaglio ,se salvi i suoi… - AdornatoAntonio : RT @_DAGOSPIA_: GIANNI LETTA NON SI RASSEGNA A CONSEGNARE IL CAV AL SALVINISMO E LOTTA PER SALVARE IL GOVERNO... -