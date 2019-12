Ecco l’app Acchiappa bulli Anche la Federico II nel pool di ricerca

Leggi la notizia su ildenaro

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Arriva l’«» per segnalare atti di violenza e soprusi commessi per strada, a scuola, nei luoghi chiusi. Tra gli ideatori della app, in stretta cooperazione con gli specialisti degli atenei di Bari, Foggia e Napoli «II», c’è l’Università di Cagliari con il team guidato da Gian Luca Marcialis (docente di Ingegneria industriale e dell’informazione al Diee, Dipartimento ingegneria elettrica), responsabile scientifico dell’unità cagliaritana del progetto «BullyBuster», appunto l’. All’iniziativa, finanziata con un milione di euro dal Miur, collabora la Polizia postale: l’app, basata sull’intelligenza artificiale, può allertare, se necessario,le forze dell’ordine. «BullyBuster», grazie al supporto informatico, prevede una mappa online su cui annotare in tempo reale segnalazioni per ...

