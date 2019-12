Cori razzisti in un pub di tifosi del Verona | “Niente negri”

Cori razzisti - gli ultras del Verona cantano : "Niente negri - niente negri" : Antonio Prisco Membri della Curva Sud gialloblu ancora protagonisti di Cori razzisti. Stavolta è accaduto in un pub della città Di nuovo Cori razzisti stavolta sulle note di In the Navy dei Village People: gli ultras dell'Hellas Verona intonano: ''niente negri… lalalalalala-la… niente negri''. Ancora un episodio di razzismo con protagonisti i tifosi della Curva Sud dell'Hellas Verona. Stavolta è avvenuto non in uno stadio di calcio ...

Luigi De Siervo : "Cori razzisti sugli spalti? Spegniamo i microfoni". E ora la Federcalcio deve indagare : Bufera su Luigi Di Siervo, ad della Lega di Serie A. "Spegnete i microfoni, minimizzate i razzisti". Questo suo invito è diventato presto una bufera. L'Ad della Lega di A, infatti, si è rivolto così ai registi televisivi per non far sentire i microfoni delle telecamere piazzate sotto le curve degli

Romelu Lukaku - lo Slavia Praga risponde : "Ma quali Cori razzisti? È lui a doversi scusare" : Romelu Lukaku è duramente criticato dallo Slavia Praga che lo invita a chiedere scusa. Il giorno dopo l'accusa di aver subito cori razzisti in Slavia Praga-Inter, arriva la dura risposta del club ceco che nega la tesi dell'attaccante nerazzurro: "Respingiamo totalmente qualsiasi l’accusa di cori raz

La Corte d’Appello della FIGC ha sospeso la chiusura di un settore dello stadio dell’Hellas Verona per i Cori razzisti a Mario Balotelli : La Corte d’Appello della FIGC ha sospeso la chiusura di un settore dello stadio dell’Hellas Verona per i cori razzisti cantati a Mario Balotelli durante Hellas Verona-Brescia di tre settimane fa. La chiusura era stata decisa dal giudice sportivo, il

Romania-Svezia - Orsato sospende il match per Cori razzisti : Il match tra Romania e Svezia è stato sospeso a pochi minuti dalla fine per cori razzisti. L’arbitro in campo era Daniele Orsato. Mancavano 5 minuti al termine della partita e sono iniziati i cori razzisti verso l’attaccante di colore della Svezia Alexander Isak. Addirittura, racconta il Corriere dello Sport, gli è stata tirata addosso anche una pallina da golf. Orsato sospende, parte l’avviso dello speaker e i cori si ...

Zaniolo - la mamma : "Gli insulti sessisti sono come i Cori razzisti - ma i peggiori sono i ragazzini" : Francesca Costa, mamma del giocatore della Roma Nicolò Zaniolo, ha parlato a Radio Capital degli insulti e dei cori sessisti che la bersagliano allo stadio e sui social. Per approfondire leggi anche: Nicolò Zaniolo, due gol per zittire Fabio Capello "Alcuni tifosi mi mandano in posta privata le stor